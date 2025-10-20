Lo Spezia ha deciso di confermare Luca d’Angelo in panchina

Lo Spezia ha deciso di confermare Luca D’Angelo in panchina nonostante i contatti con Guido Pagliuca.

Nessun esonero per D’Angelo, che sarà regolarmente alla guida della sua squadra nella prossima giornata di Serie B contro l’Avellino.

Ultimo in classifica, lo Spezia è chiamato a rialzarsi per togliersi dalla zona retrocessione.

I risultati di questo inizio di stagione sono certamente sorprendenti. Nella passata stagione, sempre con D’Angelo in panchina, i bianconeri sono arrivati fino in fondo ai playoff, perdendo poi 3-2 contro la Cremonese al ritorno.

I risultati dello Spezia di inizio stagione

Lo Spezia ha vinto una sola partita ufficiale in questa stagione: il derby ligure di Coppa Italia contro la Sampdoria. Vittoria, tra l’altro, arrivata solo ai tiri di rigore dopo l’1-1 nei 90′. I bianconeri sono poi stati eliminati dal Parma, sempre ai rigori, nel turno successivo

Nelle 8 giornate di Serie B la squadra di D’Angelo ha totalizzato solo 3 punti grazie ai pareggi contro Catanzaro, Empoli e Reggiana. 5 invece le sconfitte, arrivate contro Carrarese, Juve Stabia, Venezia, Palermo e Cesena.