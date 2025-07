Il Bari si inserisce per Cittadini, ma lo Spezia conta comunque di chiudere

Lo Spezia confida di chiudere per Giorgio Cittadini dell’Atalanta

Nonostante l’inserimento del Bari delle ultime ore, lo Spezia confida comunque di chiudere per Giorgio Cittadini. Difensore classe 2002 di proprietà dell’Atalanta.

Inizialmente l’operazione tra il club ligure e l’Atalanta sembrava quasi chiusa, visto che erano previste anche le visite mediche. Ci sono stati però alcuni rallentamenti dovuti alle formule per il giocatore.

Il Bari ha cercato di inserirsi nella trattativa nel frattempo, ma lo Spezia confida comunque di chiudere l’operazione per portare il giocatore in Liguria.

Nella passata stagione Giorgio Cittadini ha vestito la maglia del Frosinone in prestito dall’Atalanta. A causa della rottura del legamento crociato però, nello scorso campionato di Serie B ha avuto un minutaggio piuttosto ridotto che lo ha visto scendere in campo solo in 4 occasioni e per un totale di 170 minuti. Un’occasione, adesso, di ripartire con la maglia dello Spezia e rilanciarsi.