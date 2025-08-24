Spezia-Carrarese, rosso per Kouda dopo OFR e rigore per gli ospiti: cosa è successo
Cos’è successo.
Primo tempo caldissimo al Picco di La Spezia nel derby tra Spezia e Carrarese.
Al 44′ del primo tempo gli ospiti entrano in area e Finotto sta per concludere verso la porta da pochi passi. L’attaccante della Carrarese però finisce a terra per un contatto inizialmente non visto da Pairetto, direttore di gara.
Richiamo del VAR a rivedere quanto accaduto e assegnazione del rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta Schiavi che sblocca così la partita.
Dopo la rete sono tante le proteste dei giocatori dello Spezia tanto che Esposito si prende l’ammonizione.