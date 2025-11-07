Spezia-Bari, tifoso cade dagli spalti: gara sospesa per diversi minuti

Sospesa per diversi minuti la gara tra Spezia e Bari a causa della caduta di un tifoso ligure nella zona occupata dalla Curva Ferrovia.

Momenti di grande apprensione durante l’anticipo della dodicesima giornata di Serie B tra Spezia e Bari. La gara è stata infatti sospesa per diversi minuti a causa della caduta di un tifoso ligure nel fossato che delimita la Curva Ferrovia, settore dedicato al tifo organizzato dei padroni di casa.

L’episodio si è verificato intorno al minuto 56′ del secondo tempo, con gli ospiti intenti a battere un calcio d’angolo proprio nella zona interessata, e ha richiesto l’intervento dei sanitari presenti sul posto. L’arrivo del personale medico, accorso rapidamente per prestare soccorso, ha quindi consentito la ripresa del match intorno al minuto 62.