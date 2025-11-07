Spezia-Bari, ‘fa tutto’ Kouda: dal gol all’espulsione in pochi minuti
Il centrocampista classe 2002 protagonista in negativo nella prima uscita stagionale di Donadoni sulla panchina dello Spezia.
Inizio subito in salita per Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia. I liguri, attualmente fermi sull’1-1 nell’anticipo con il Bari, dovranno infatti affrontare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Rachid Kouda.
Succede tutto in pochi minuti. Prima il gol al 36′ del numero 80 bianconero, su assist di Vlahovic, risposta al vantaggio iniziale di Gytkjaer, poi il cartellino giallo per una discussione abbastanza accesa con Cerofolini nel tentativo di recuperare il pallone dalla rete. Al 42′, sei minuti più tardi, arriva quindi il secondo cartellino giallo nei confronti del classe 2002.
Per Kouda si tratta del secondo cartellino rosso della stagione. Il primo era arrivato infatti in occasione del derby interno contro la Carrarese, gara che ha inaugurato il campionato delle due formazioni.
Una situazione che complica, almeno parzialmente, i piani di Donadoni, all’esordio sulla panchina ligure dopo l’esonero di Luca D’Angelo.