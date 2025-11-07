Spezia-Bari: ecco il primo undici dell’era Donadoni

Dal ritorno di Diego Mascardi alla conferma di Vanja Vlahovic in attacco: ecco il primo undici scelto da Roberto Donadoni.

A La Spezia inizia ufficialmente l’era Roberto Donadoni. Allo stadio “Picco” va infatti in scena l’anticipo con il Bari, valido per il dodicesimo turno di Serie B, partita d’esordio sulla panchina dei liguri per l’ex CT della Nazionale italiana.

Tante conferme nella formazione titolare rispetto a quanto visto durante le ultime giornate con Luca D’Angelo, su tutte quelle di Vanja Vlahovic, deciso a ritrovare la via del gol dopo la prima gioia stagionale arrivata sul campo dell’Avellino. Accanto a lui ci sarà Giuseppe Di Serio.

La novità principale, tuttavia, riguarda la porta, con il ritorno dal primo minuto di Diego Mascardi. Il portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile spezzino, torna dunque a indossare una maglia da titolare a distanza di sei giornate dall’ultima volta.

A centrocampo, invece, spazio ancora ad Adam Nagy, menzionato dallo stesso Donadoni in sede di presentazione: “L’ho conosciuto quando era giovanissimo”. Al calciatore ungherese, che ha già lavorato a Bologna con l’ex Napoli, il compito di sopperire all’assenza di Salvatore Esposito, fuori causa infortunio.

Spezia, (ri)ecco Mascardi

Proprio il tema portiere era stato uno dei punti toccati da Donadoni in sede di conferenza stampa di presentazione: “Sarr? Ha una sensibilità particolare, fare il portiere è complicato. Quando uno sbaglia si sa cosa significa per la squadra, ma non è un infortunio che mi frena. L’errore è lecito”.

La partita contro il Bari, intanto, vede il ritorno tra i titolari di Diego Mascardi, che aveva guidato la porta bianconera a inizio stagione proprio dopo l’infortunio dell’ex Bologna. Unica novità, insieme a Kouda, nel primo undici dell’era Donadoni.