Bari e Spezia, contestazioni dei tifosi dopo le sconfitte odierne: la situazione

I tifosi, che hanno contestato la squadra e la dirigenza, hanno chiesto l’esonero dell’allenatore Donadoni

In casa Spezia scoppia la rabbia dei tifosi dopo la sconfitta per 0-2 contro il Frosinone. Nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio, centinaia di supporters hanno contestato la squadra e la dirigenza, scagliandosi contro il direttore sportivo Stefano Melissano e l’allenatore Roberto Donadoni.

Quest’ultimo ha risposto ad alcune persone in tribuna che lo hanno criticato. Tra il triplice fischio e la conferenza stampa dei liguri sono trascorse diverse ore. Davanti ai giornalisti, Donadoni ha spiegato la situazione.

L’allenatore ha dichiarato: “È normale la rabbia e il nervosismo ed è normale che mi senta responsabile. Accettiamo le critiche, i tifosi ci tengono alla propria squadra e dobbiamo rispettare questo e dare una svolta continuando ad impegnarci“.

Donadoni ha specificato di non avere intenzione di dimettersi: “Non ho pensato a fare un passo indietro e dimettermi: sia io che i ragazzi riteniamo di poter uscire da questa situazione. Finché possiamo giocarci le nostre carte, lo faremo“.

Caos anche a Bari

Il ko del Bari per 1-2 contro il Sudtirol ha fatto scoppiare il malumore dei tifosi al San Nicola. Alcuni supporters hanno lanciato un fumogeno e hanno intonato cori fuori dallo stadio tra cui “Vergognatevi” e “Liberateci”. Gli ultras hanno sfondato una porta che divideva la curva e la tribuna.