Spezia, disavventura in aeroporto: squadra bloccata per 8 ore

Disavventura per lo Spezia in aeroporto: la squadra è rimasta bloccata per otto ore prima di arrivare in Calabria.

La trasferta dello Spezia per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B contro il Catanzaro è iniziata con un imprevisto.

La squadra ligure è rimasta bloccata per oltre otto ore all’aeroporto di Pisa a causa di ritardi nel volo charter che arrivava da Parigi diretto a Lamezia Terme.

Il decollo, inizialmente previsto per il primo pomeriggio attorno alle 15:30, è avvenuto solo intorno alle 23:26 per via di un guasto all’aereo, costringendo giocatori e staff a rivedere l’intera pianificazione pre-partita.

Una vigilia insolita per lo Spezia che scenderà in campo contro il Catanzaro mercoledì 21 maggio alle ore 20:30.