Lecce, Cremonese e Fiorentina a pari punti: chi retrocederebbe se il campionato finisse oggi

Cosa accadrebbe in caso di tre squadre a pari merito al terzultimo posto? Ecco cosa dice il regolamento

A undici giornate dalla fine del campionato è più aperta che mai la lotta salvezza.

Mentre Pisa e Verona si trovano all’ultimo posto a quota 15, e hanno bisogno di un filotto di vittorie per rientrare in corsa, è molto più incerta la situazione per quanto riguarda la terzultima posizione, ultima a costare la retrocessione in Serie B a fine anno.

A oggi, sono tre le squadre a pari punti al terzultimo posto: Lecce, Cremonese e Fiorentina, tutte appaiate a 24 punti.

Ma cosa accadrebbe se la situazione dovesse essere questa a fine campionato? Ecco cosa dice il regolamento.

Cosa succederebbe se il campionato finisse oggi

Mettiamo quindi che il campionato finisca oggi, con queste tre squadre a pari punti. In questo caso, per regolamento, si giocherebbe lo spareggio salvezza tra due sole squadre, con una che invece otterrebbe la salvezza diretta. Determinante sarebbe la classifica avulsa, ovvero un mini campionato tra le squadre in questione, che tiene conto solo degli scontri diretti tra di esse.

In questo modo, la prima squadra della classifica avulsa otterrebbe il 16° posto e la salvezza diretta, mentre la 17^ e la 18^ andrebbero allo spareggio finale. Al momento è ancora presto per fare questi calcoli, dato che sono ancora da giocare i tre scontri diretti del girone di ritorno. Ma, per fare un esempio considerano quelli d’andata, la Fiorentina ha battuto la Cremonese 1-0, perdendo invece col Lecce sempre per 1-0. A loro volta, i grigiorossi hanno battuto i pugliesi 2-0 e quindi, per differenza reti, sarebbero al primo posto di questa classifica avulsa e direttamente salvi.

Spareggio salvezza: quando si gioca e come funziona

Lo spareggio salvezza, quindi, si gioca solo tra le due squadre a pari punti al 17° e al 18°. Si gioca in gara doppia con andata e ritorno, con la squadra meglio posizionata che gioca in casa la seconda partita. In caso di parità al termine dei due confronti la sfida si decide con i calci di rigore

Una novità, quindi, rispetto al precedente tra Verona e Spezia della stagione 2022/23, in cui si giocò al Mapei Stadium in gara secca, con i gialloblù che ottennero la salvezza.