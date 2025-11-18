Mondiali 2026, spareggi intercontinentali: come funzionano e quali squadre li giocheranno

Come funzionano e quali sono le squadre che parteciperanno agli spareggi intercontinentali in vista dei Mondiali 2026.

Il prossimo campionato del mondo di calcio è alle porte. In Europa la lista delle qualificate direttamente si sta allungando, così come sta prendendo forme chi proverà ad accedervi tramite i playoff di marzo.

Gli spareggi, però, non saranno solo per le nazionali europee. Gli ultimi due posti verranno infatti assegnati con gli spareggi intercontinentali. Si tratta di un torneo a 6 all’interno del quale faranno parte la vincente del playoff africano, la vincente del playoff asiatico, le due migliori classificate dei gironi centroamericani, la Bolivia e la Nuova Caledonia.

I playoff di Africa e Asia, infatti, non garantiscono la qualificazione al Mondiale ma un posto nel mini torneo che si giocherà in Messico a marzo.

Vediamo come funziona lo spareggio intercontinentale e quali squadre ne faranno parte.

Spareggi intercontinentali: la formula

Il torneo intercontinentale di marzo si giocherà in Messico. Saranno 6 le squadre che, dopo il sorteggio di giovedì 20 novembre, verranno divise in due tabelloni da 3 squadre l’uno. Le due nazionali con il ranking più alto saranno direttamente in finale, mentre le altre 4 dovranno prima disputare una semifinale.

Ad accedervi ci sono la Repubblica Democratica del Congo, che ha battuto per 2-1 la Nigeria nella finale dei playoff africani, l’Iraq che ha sconfitto gli Emirati Arabi Uniti, la Nuova Caledonia, la Bolivia e due squadre centro-americane.