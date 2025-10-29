Dall’Udinese nel 2001 alla Roma nel 2016: tutti i subentri di Luciano Spalletti a stagione in corso

Nella sua carriera Luciano Spalletti è subentrato 3 volte con la stagione in corso: con Udinese e Ancona nel 2001, con la Roma nel 2016

La Juventus ha scelto Luciano Spalletti come sostituto di Igor Tudor. L’allenatore croato è stato esonerato nella giornata di lunedì 27 ottobre e oggi, 29 ottobre, ci sarà la firma dell’ex Napoli con i bianconeri.

Per il classe 1959 pronto un contratto fino a giugno con opzione in caso di qualificazione nella prossima Champions League.

Spalletti trova una Juventus che non vince tra campionato ed Europa dallo scorso 13 settembre contro l’Inter.

Ma quante volte l’allenatore toscano è subentrato a stagione in corso e come sono andate quelle avventure? I dati

Udinese e Ancora nel 2001: i primi subentri di Spalletti

Il primo subentro a stagione in corso per Luciano Spalletti fu nel marzo 2001 sulla panchina dell’Udinese. L’allenatore toscano sostituì Luigi De Canio e ottenne 9 punti nelle ultime 11 giornate portando i bianconeri al dodicesimo posto.

Dopo quella avventura il classe 1959 nel dicembre 2001 subentrò sulla panchina dell’Ancona in Serie B. L’obiettivo era a portare il club alla salvezza ma alla fine Spalletti riuscì ad arrivare all’ottavo posto in classifica.

La Roma nel 2016

L’ultimo, per ora, subentro in corsa di Luciano Spalletti fu con la Roma nel gennaio del 2016. L’allenatore toscano arrivò al posto dell’esonerato Rudi Garcia e riuscì a totalizzare nelle 19 giornate di Serie A ben 46 punti. 14 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta: il tabellino di marcia dei giallorossi in quella seconda parte di stagione.

Alla fine della stagione Spalletti era l’allenatore del campionato italiano con la miglior media punti (2,42 contro i 2,39 di Massmiliano Allegri) e la Roma arrivò al terzo posto in classifica.