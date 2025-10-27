Juventus-Spalletti, la trattativa entra nel vivo: si discutono gli aspetti contrattuali

Le ultime novità sulla panchina dei bianconeri

La trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti entra nel vivo. Le parti, in questo momento, discutono su quelli che sono gli aspetti contrattuali: i bianconeri avrebbero offerto un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di arrivo in Champions League.

L’allenatore avrebbe dato apertura a questa formula ma resterà da capire se il rinnovo sarà di uno o due anni. La trattativa tra il club bianconero e l’ex Roma e Inter, tra le altre, entra nel vivo. C’è la disponibilità da parte di Spalletti ad accettare. Con l’allenatore che ha grande voglia di rivalsa dopo la delusione vissuta sulla panchina dell’Italia.

Ci sono tutte le condizioni, nel caso in cui dovesse essere trovata anche l’intesa economica, per far sì che Spalletti torni in Serie A. L’ex Roma e Inter, nelle scorse settimane, aveva ricevuto offerte dal Nottingham Forest (una trattativa mai davvero approfondita tra le parti), dal Fenerbahçe (club che ha rifiutato) dopo l’addio di Mourinho e dal Qatar.

Massimo Brambilla guiderà la Juventus solo il 29 ottobre, nel match contro l’Udinese. I bianconeri, infatti, vogliono il nuovo allenatore in panchina già nella giornata di sabato 1 novembre, quando Gatti e compagni affronteranno la Cremonese. Nella giornata di domani, martedì 28 ottobre, potrebbe esserci anche un incontro fisico tra il club e Spalletti dopo i contatti avvenuti nelle scorse ore.