Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus in campionato, la terza considerando anche quella contro il Pafos in Champions League. Ci pensano Conceicao e Openda a regalare il successo alla squadra di Spalletti, che dopo il triplice fischio ha commentato la prestazione della sua squadra a Sky Sport: “Ci sono momenti in cui ci mettiamo in difficoltà da soli con palloni sanguinosi in fase difensiva, se perdiamo contatto, poi gli avversari trovano spazio“.

L’allenatore dei bianconeri ha proseguito parlando di Yildiz: “I suoi avversari sanno quanto è forte, più di lui stesso. Gli altri hanno una visione corretta della sua forza. Quando si gioca contro squadre di livello e allenate bene, se non c’è anche la fase difensiva, poi si subisce. Zhegrova questo non lo sa fare“.

Sul paragone con Zhegrova, invece: “Non può fare quel lavoro per tutta la partita. rincorre una volta. è tutto un riuscire a crearti momenti di fuga“.

Ai microfoni di DAZN, Spalletti ha raccontato tutta la sua felicità per la vittoria: “Sono contento perché vincere partite così sono mezze imprese. Nel primo tempo ci hanno costretto a buttar via i palloni, che poi mancano per avere ripartenze come abbiamo fatto nel secondo tempo. Noi timidi, però siamo stati in partita. Poi il gol e nel secondo tempo si è avuto un approccio diverso, abbiamo vinto meritatamente. La partita è stata fatta, è chiaro che bisogna alzare il livello“.