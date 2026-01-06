Juventus, Spalletti: “Decido sempre chi tira i rigori, ma i calciatori hanno una loro testa”

Le parole dell’allenatore della Juventus prima della partita contro il Sassuolo

Perfino a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Sassuolo, il tema principale del momento della Juventus rimane il rigore sbagliato da David nell’ultima gara contro il Lecce.

Luciano Spalletti ne ha così riparlato ai microfoni di DAZN, spiegando meglio la scelta del rigorista: “Io lo decido sempre, non bisogna dare retta a chi prende il telefonino e si filma. Noi lo scriviamo sempre sui fogli dentro lo spogliatoio e domenica c’era scritto Locatelli e Yildiz, poi hanno una testa e hanno deciso di far così“.

A proposito ha poi proseguito: “Non si può andare a togliere il pallone tra le mani di un calciatore che comunque di rigori ne ha segnati 26 in carriera. L’avessero dato a un magazziniere… David può tirare un calcio di rigore anche se non è un rigorista“.

Errore che ora costringe i bianconeri a fare di più a Reggio Emilia: “Abbiamo sbagliato un rigore che oggi ci mette nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi ma è tutto sotto controllo. Non ci deve venire a dire cosa fare gente che non è mai stata in questo contesto e lo fanno perché sono tifosi di Milan, Roma…Si crea confusione se ce la facciamo fare“.

Juventus, Spalletti: “Chiesa? Niente di concreto”

L’allenatore bianconero ha anche risposto a una domanda di mercato, sul tema principale della giornata di ieri, lunedì 5 gennaio, ovvero Federico Chiesa, idea della Juventus ma anche del Napoli.

“Mi fa piacere che mi diate la notizia, anche perché di riunione di mercato vere e proprie non ne abbiamo ancora fatte. Per quanto ne so io il discorso è soltanto buttato lì ma non c’è niente di concreto“.