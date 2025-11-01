Juventus, Spalletti: “Fondamentale avere coraggio, chi non ce l’ha deve farsi da parte”

Le parole del nuovo allenatore bianconero prima di Cremonese-Juventus

La partita dello “Zini” contro la Cremonese segna un nuovo inizio per la Juventus, quello di Luciano Spalletti in panchina.

L’ex c.t. della Nazionale farà il suo esordio da allenatore bianconero proprio nella gara della decima giornata di campionato, che ha potuto preparare in pochissimo tempo dopo essere stato ufficializzato nella giornata di giovedì.

Nel pre partita, il nuovo allenatore ha parlato delle scelte di formazione fatte e del suo approccio a questa nuova avventura.

Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

Juventus, Spalletti: “Conta la squadra, non il singolo”

Spalletti ha iniziato parlando sui primi concetti che ha voluto far passare alla squadra: “Si punta sempre su quelli che sono i rapporti e le relazioni, perché sono convinto che conti la squadra e non il singolo. Di conseguenza, se instauri un buon rapporto e tutti lo vivono allo stesso modo, poi ti svegli un giorno e vivi le cose a un livello superiore“.

A proposito ha aggiunto: “Dobbiamo stare insieme qualche mese per rendere questa cosa ancora più bella“.

Spalletti: “Il coraggio è fondamentale”

L’allenatore ha parlato anche delle scelte di formazione fatte: “Oggi devo assolutamente trovare la possibilità di sostituire la qualità di Yildiz in mezzo al campo. Proviamo a fare la partita con i calciatori migliori che penso di avere a disposizione stasera“.

Infine ha concluso con un messaggio chiaro: “Avere coraggio diventa fondamentale, non siamo in una situazione in cui non ci guarda nessuno. O giochi nel modo giusto oppure ti devi mettere da parte, ci vuole coraggio“.