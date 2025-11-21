Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Serie A tra la Fiorentina e la Juventus.

La Juventus è pronta a tornare in campo dopo la pausa Nazionali. L’avversaria da affrontare per la dodicesima giornata sarà la Fiorentina: appuntamento fissato a sabato 22 novembre alle ore 18:00.

Alla vigilia della sfida Luciano Spalletti ha presentato il match nella consueta conferenza stampa.

“Abbiamo lavorato con i calciatori a disposizione, con cui abbiamo approfondito cose che ritengo importanti. Già ieri negli allenamenti con il gruppo ho visto qualcosa di nuovo e questa disponibilità è bella. Qui l’organizzazione è impeccabile, tutti i calciatori sono tornati quando detto nonostante le ore di volo. Siamo stati solo attenti al carico ma sono tutti a disposizione“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Juventus, le parole di Spalletti in vista della Fiorentina

Spalletti ha continuato sui gol: “I numeri dicono che ci mancano, ma il lavoro vero deve essere trovare una stabilità che ci porta poi a creare qualcosa di riconoscibile alla base del resto. Sono in linea con quello che pensavo di loro, sono contento di aver trovato quello che speravo. Abbiamo tante cose e sono importanti, l’attenzione che dobbiamo porre è riconoscere queste cose e saperle mettere in pratica quando serve. Abbiamo quasi tutto. Crescita? Abbiamo delle qualità e ci dobbiamo basare su quelle, dobbiamo saperle e capire quando usarle durante la partita. È un lavoro di comportamento del blocco squadra, che deve capire cosa fare durante i momenti della partita. Non bisogna solo passarsi il pallone, ci vogliono tante altre cose. Abbiamo bravi ragazzi, poi assumere un comportamento differente qualche volta può dare vantaggi. Essere della Juventus non vuol dire essere presuntuosi, ma vuol dire anche non subirne le pressioni. La personalità la sviluppi anche in base a dove la eserciti, per cui a volte bisogna ambientarsi e adattare la propria ‘follia’ per reagire in maniera differente“.

Poi si è soffermato su Koopmeiners e Yildiz: “Koop ha caratteristiche da centrocampo a 3? Non è il ruolo che cambia il grande calciatore, perché uno così sa adattarsi e mettere del suo ovunque. Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità e penso che in queste partite l’abbia fatto, anche in zone di campo più complicate come quando giocava all’Atalanta dietro le punte, spalle alla porta. Ha risposto bene e non era scontato: può esserci la possibilità di rivederlo a centrocampo visti i grandi difensori che abbiamo. Rinnovo di Yildiz? Guardo, ascolto ma sta alla società. Per noi è lo spacca schemi, è quello della ‘fucilata nella notte’ che ti prende e passa senza nemmeno capire come. Se accenni un dialogo con lui lo fai con la squadra, perché ha i comportamenti del leader“.

L’allenatore bianconero ha proseguito su Firenze e la Fiorentina: “Ci sono stato a Firenze e la conosco bene. Il mio passato di vita mi ha portato lì, per cui accetterò qualsiasi situazioni troverò. Entrerò però in campo da allenatore della Juve, facendo quello che devo perché ho sempre rispettato tutti e sono sereno di essere su questa panchina. Mi aspetto che i miei calciatori facciano vedere che siamo gente da Juventus. Giocheremo contro una squadra creata per essere forte, con un allenatore che conosco e con un ambiente che ha un amore sconfinato per la propria squadra. Per questo dovremo essere al top e pronti a tutto“.

Infine ha concluso sul modulo e sulla Nazionale: “Difesa a 4? L’abbiamo valutata ma ci vuole tempo, anche perché abbiamo avuto poco tempo con tutti. E in questa ipotesi serve qualche difensore di più a disposizione, ci vogliono dei calciatori che abbiamo ma che bisogna avere in alternativa. Nazionale? Mi sono versato addosso molto più olio bollente di quello che mi hanno voluto attribuire. Non voglio fare gli stessi discorsi, ci siamo resi conto che il percorso sarebbe stato questo e siamo in corsa per quello che è il nostro obiettivo. Per come sono andate le cose tutti si sono resi conto che la Norvegia era forte come noi. Halaand è forte, ma anche Tonali, Bastoni, Donnarumma, Calafiori, Dimarco non li ha nessuno. Ora non stiamo riuscendo a prendere il meglio con continuità. Bisogna sostenere il c.t., altre cose disturbano e basta. Come possiamo aiutare la Nazionale? Volendogli bene e facendo sentire loro il nostro affetto. Io voglio bene ai ragazzi e a Gattuso e sono a loro totale disposizione perché voglio che l’Italia partecipi ai Mondiali“.