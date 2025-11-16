Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, a pochi minuti dalle ATP Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Uno spettatore speciale per la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tra i tanti tifosi presenti alla Inalpi Arena c’è anche Luciano Spalletti, che si gode una domenica diversa dopo essere subentrato a Igor Tudor sulla panchina della Juventus. L’allenatore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno. Venire a vederlo è crearsi la possibilità di dire ‘Io c’ero’“.

L’ex Napoli e Inter ha elogiato il tennista italiano: “Gli ho sempre visto fare cose futuristiche e più qualitative, anche all’interno dello stesso torneo“.

Sul dualismo con Alcaraz, invece: “Carezze e mazzate allo stesso tempo. Sfida infinita e bellissima, molto bello vedere come si salutano e come giocano a tennis. Alcaraz è di livello incredibile, ha una resistenza incredibile. Ma mi piace più Jannik e sono qui per tifare lui“.