Confermato l’incontro tra Luciano Spalletti e Comolli nel pomeriggio: le ultime sulla panchina della Juventus

Come raccontato, Luciano Spalletti è il profilo preferito dalla Juventus per sostituire Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio.

Non solo l’ex CT della Nazionale sulla lista del club bianconero, ma è indubbiamente il nome in cima alla lista. Confermato l’incontro con Comolli, direttore generale della Juventus, previsto nel pomeriggio.

La trattativa è già entrata nel vivo e si discute degli aspetti contrattuali. Il club propone un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di arrivo in Champions League.

Si rimane in attesa proprio di questo incontro, dunque, per capire se verrà trovata l’intesa e se sarà l’unico incontro che la Juventus avrà con i potenziali successori di Tudor. Nella lista rimangono ancora, seppur defilati, anche Roberto Mancini e Raffaele Palladino.