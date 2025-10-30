Juventus, è lo Spalletti Day: oggi la firma | LIVE

La Juventus è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore: in giornata la firma di Luciano Spalletti con i bianconeri, poi l’ufficialità

Come vi abbiamo raccontato nel corso di questi giorni, Luciano Spalletti è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus.

Dopo la decisione del club bianconero di esonerare Igor Tudor – con la squadra che non trovava la vittoria dal 13 settembre (prima del 3-1 contro l’Udinese di mercoledì 29 ottobre con però Massimo Brambilla della Next Gen in panchina) – la società ha deciso di muoversi puntando sull’allenatore toscano.

Spalletti firmerà un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Poi si attenderà solo l’ufficialità. Intanto l’ex ct della Nazionale guiderà i bianconeri nelle prossime gare contro Cremonese e Torino in campionato, oltre alla sfida all’Allianz Stadium di Champions League contro lo Sporting Lisbona, già importante per la classifica europea di Yildiz e compagni.

Juventus, in giornata la firma di Spalletti

09:10 – Spalletti troverà una Juventus tornata alla vittoria in campionato grazie al 3-1 firmato Vlahovic, Gatti e Yildiz contro l’Udinese.

09:00 – Dopo l’incotro positivo avuto martedì 28 tra l’ex ct della Nazionale e Damien Comolli, direttore generale del club, le parti si sono definitivamente incontrate.