Juventus, Spalletti: “Ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo, ora bisogna pedalare più forte”

Le parole di Luciano Spalletti nel pre partita della gara casalinga contro la Cremonese, che chiude il 20° turno del campionato

Riflettori puntati sull’ultimo match della 20ª giornata di Serie A: all’Allianz Stadium di Torino si sfidano Juventus e Cremonese.

Per i bianconeri l’opportunità di guadagnare terreno sulle prime della classe, tutte fermate da un pareggio (Inter contro il Napoli e Milan contro la Fiorentina).

Gli ospiti invece andranno alla ricerca di una vittoria che manca da cinque turni, precisamente dal successo in casa contro il Lecce per 2-0.

Prima del fischio d’inizio però, ai microfoni di SkySport, ha parlato l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti: le sue dichiarazioni.

Juventus, le parole di Spalletti prima della Cremonese

Spalletti ha commentato il periodo positivo della sua squadra: “Noi ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo. Ora c’è da pedalare più forte. A questo livello bisogna lasciare segni importanti sul campo. Possibilità di agganciare Napoli e Roma? Bisogna andare a spingere in maniera naturale. Dobbiamo essere ambiziosi”.

Per poi concludere: “Il calcio ci da la possibilità, attraverso i campioni e l’intuizione di alcuni allenatori, di far capire che i giocatori sono i protagonisti e che devono tirare fuori qualcosa”.