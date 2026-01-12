Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Spalletti: “Ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo, ora bisogna pedalare più forte”

Redazione 12 Gennaio 2026
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (imago)

Le parole di Luciano Spalletti nel pre partita della gara casalinga contro la Cremonese, che chiude il 20° turno del campionato

Riflettori puntati sull’ultimo match della 20ª giornata di Serie A: all’Allianz Stadium di Torino si sfidano Juventus e Cremonese.

Per i bianconeri l’opportunità di guadagnare terreno sulle prime della classe, tutte fermate da un pareggio (Inter contro il Napoli e Milan contro la Fiorentina).

Gli ospiti invece andranno alla ricerca di una vittoria che manca da cinque turni, precisamente dal successo in casa contro il Lecce per 2-0.

Prima del fischio d’inizio però, ai microfoni di SkySport, ha parlato l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti: le sue dichiarazioni.

Juventus, le parole di Spalletti prima della Cremonese

Spalletti ha commentato il periodo positivo della sua squadra: “Noi ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo. Ora c’è da pedalare più forte. A questo livello bisogna lasciare segni importanti sul campo. Possibilità di agganciare Napoli e Roma? Bisogna andare a spingere in maniera naturale. Dobbiamo essere ambiziosi”.

Per poi concludere: “Il calcio ci da la possibilità, attraverso i campioni e l’intuizione di alcuni allenatori, di far capire che i giocatori sono i protagonisti e che devono tirare fuori qualcosa”.

 