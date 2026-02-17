Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Spalletti: “Abbiamo lasciato ciò che è successo sabato. Stasera ci giochiamo il futuro”

Francesco Mastrogiovanni 17 Febbraio 2026
Luciano Spalletti
Luciano Spalletti

Le parole dell’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, prima della partita contro il Galatasaray

Mancano pochi minuti all’inizio della sfida tra Galatasaray e Juventus valida per l’andata del playoff di Champions League.

Nel pre partita, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole: Ambiente? Tutto sembra incandescente, tutto sembra bruciare. Qui bisogna essere ciò che serve in questo momento, ci sarà da avere il coraggio giusto.”

Poi ancora sulla partita contro l’Inter: “Abbiamo lasciato ciò che è successo sabato. Ci giochiamo il futuro con stasera, non con il passato”.

Le parole di Luciano Spalletti

L’allenatore ha poi aggiunto su uno dei giocatori del momento e sulla squadra: McKennie? Diventerà sempre fondamentale come presseremo e come usciremo dalla loro pressione. Pressare fa ragionare meno gli avversari e riuscire a giocare sotto pressione ti permette di allargare il campo. I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra, per cui è la miglior cosa che l’allenatore può ricevere dal suo gruppo”.

Infine, ha concluso su Victor Osimhen: “Ha queste grandi folate di velocità fatte di rabbia e velocità. Abbiamo però due centrali che lo possono contenere”.