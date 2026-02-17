Le parole dell’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, prima della partita contro il Galatasaray

Mancano pochi minuti all’inizio della sfida tra Galatasaray e Juventus valida per l’andata del playoff di Champions League.

Nel pre partita, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole: “Ambiente? Tutto sembra incandescente, tutto sembra bruciare. Qui bisogna essere ciò che serve in questo momento, ci sarà da avere il coraggio giusto.”

Poi ancora sulla partita contro l’Inter: “Abbiamo lasciato ciò che è successo sabato. Ci giochiamo il futuro con stasera, non con il passato”.

Le parole di Luciano Spalletti

L’allenatore ha poi aggiunto su uno dei giocatori del momento e sulla squadra: “McKennie? Diventerà sempre fondamentale come presseremo e come usciremo dalla loro pressione. Pressare fa ragionare meno gli avversari e riuscire a giocare sotto pressione ti permette di allargare il campo. I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra, per cui è la miglior cosa che l’allenatore può ricevere dal suo gruppo”.

Infine, ha concluso su Victor Osimhen: “Ha queste grandi folate di velocità fatte di rabbia e velocità. Abbiamo però due centrali che lo possono contenere”.