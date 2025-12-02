Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita di Coppa Italia contro l’Udinese

La Juventus supera l’Udinese per 2-0 e conquista i quarti di finale di Coppa Italia, decisivi l’autogol di Palma e il rigore di Manuel Locatelli.

Nel prossimo turno i bianconeri affronteranno la squadra vincente tra Atalanta e Genoa che si affronteranno mercoledì 3 dicembre alle ore 15:00.

Al termine della partita, Luciano Spalletti ha risposto alla domande dei giornalisti analizzando la prova dei suoi ragazzi.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Luciano Spalletti

Spalletti ha iniziato analizzando la partita: “Miglior partita fino a ora? Abbiamo giocato una discreta partita, abbiamo fatto bene tutto. Quando si gioca contro squadre come l’Udinese i pericoli sono dietro l’angolo. Ci siamo procurati situazioni importanti e abbiamo fatto girare bene la palla. Alcune situazioni potevamo gestirle meglio, non siamo riusciti a sfruttare diverse occasioni”.

Poi ha aggiunto sui suoi attaccanti: “David e Openda sono entrambi attaccanti centrali e loro vogliono giocare lì. Il primo fa da raccordo alla squadra e si muove benissimo in area di rigore. Lois è più bravo in profondità, è meno relazionale ma si compensano possono anche giocare insieme”.

Ha poi concluso sul ritorno al Napoli: “Sarà un’emozione incandescente. Lì ho moltissimi amici, tanti bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto ma il mio sentimento nei loro confronti. Gli voglio il massimo del bene”.