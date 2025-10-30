Luciano Spalletti (IMAGO)

Oggi è ufficialmente il primo giorno di Luciano Spalletti alla Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore nella conferenza di presentazione

In casa Juventus, oggi è il Luciano Spalletti-day. L’allenatore toscano, annunciato ufficialmente nella giornata di ieri – giovedì 30 ottobre -, dirigerà oggi il primo allenamento con la propria nuova squadra e intanto si presenterà ai tifosi in conferenza stampa.

C’è grande attesa per vedere all’opera l’ex Commissario Tecnico della nazionale italiana, che arriva per sostituire Igor Tudor. L’esordio di Spalletti avverrà domani, sabato 1 novembre, nella sfida contro la Cremonese in programma alle 20.45.

Dove vedere la conferenza di Spalletti e a che ora è

La conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti è in programma alle ore 12 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium di Torino. La diretta sarà visibile su Sky Sport, sul sito del club bianconero e su Dazn.