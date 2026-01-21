Juventus, Spalletti: “Rinnovo? Pagherei io il contratto per vivere questa atmosfera”

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, prima della partita di Champions League contro il Benfica

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Benfica, Luciano Spalletti si è concesso ai microfoni di Prime Video, offrendo le sue impressioni sulla sfida che potrebbe avvicinare i bianconeri agli spareggi di Champions League.

È la quarta volta che l’allenatore guida la squadra nella massima competizione europea e le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla strategia, le ambizioni e la mentalità della Juventus in una serata così decisiva.

I bianconeri arrivano dal pareggio cocente contro il Cagliari, arrivato per 1-1 all’Unipol Domus.

Le parole di Spalletti.

Juventus, le parole di Spalletti

Sull’avversario l’allenatore predica attenzione: “È difficile immaginare una partita quando ci sono due squadre con questa qualità e la possibilità di giocare nello stretto. Ci sarà un ritmo alto, non dobbiamo lasciargli il pallino del gioco, loro sono maestri nel crearsi gli spazi tra le linee. Hanno un attaccante che attacca bene la profondità, in Portogallo sono molto bravi in questo”.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: “Abbiamo la personalità, non ci manca niente per giocare queste partite. I giocatori devono essere liberi e avere la sicurezza di giocare questo livello. Dobbiamo avere il coraggio di esibire la nostra qualità e metterla dentro la partita. Parlano di contratti ogni tanto… guarda che serata è stasera. Io lo pagherei un contratto per vivere questa serata qui”.



Dopo la sconfitta di Cagliari serviva una scossa: “Nel calcio si fanno queste brevi riunioni perché non si ha molto tempo per stare in campo. Ci danno la sintesi di quello che deve succedere. Dentro l’area di rigore dobbiamo essere determinati, lì spazi non ce ne sono, si strappano, non si guadagnano”.