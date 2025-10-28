Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, presente all’evento organizzato da uno sponsor

Dopo l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio, Luciano Spalletti è l’indiziato numero uno per la panchina della Juventus.

Come già raccontato, infatti, tra l’ex CT della Nazionale e il club è in corso una trattativa e si stanno discutendo gli aspetti contrattuali. Anche altri profili in corsa, ma proprio l’Ex Napoli, Inter e Roma è il profilo più accreditato.

Intanto, però, nella giornata di oggi 28 ottobre 2025, proprio Luciano Spalletti è a Milano per presenziare a un evento organizzato da uno sponsor. Insieme a lui anche Francesco Totti.

Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport. “Io sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passa davanti”.

Spalletti: “Ad oggi sono la persona meno indicata”

Su eventuali contatti con la Juventus, l’ex CT non si è lasciato andare. “Se devo dire qualcosa della Juve – e lo faccio volentieri – lo dico a favore di Tudor, uomo vero, persona seria, fatto di valori. L’ho visto lavorare e mi ha sempre dato impressione di una persona di sostanza, che va dritta al cuore. Sarà fortunato quello che lo sostituirà e mi spiace per Tudor. Ma chi arriva trova una squadra allenata”.

Ma questa squadra è attrezzata per vincere lo Scudetto? Spalletti è criptico. “Ad oggi sono la persona meno indicata per poter parlare della Juve”, ha dichiarato prima di sviare.

A concludere, dunque, in attesa di capire se la prossima volta che si vedrà l’allenatore sarà in occasione di Cremonese-Juventus, per la 10ª di Serie A. “Sono sempre allo stadio a seguire le partite, amo il calcio e purtroppo mi porterò dietro questa passione per tutta la vita”, ha scherzato Spalletti.