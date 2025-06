Italia, Spalletti: “In partite così si decide tutto. Acerbi? Avremo modo di parlarci”

Luciano Spalletti presenta la partita tra Italia e Norvegia ai microfoni di Sky Sport.

È il giorno della vigilia per l’Italia, attesa domani sera a Oslo dal debutto nelle qualificazioni al Mondiale 2026. All’Ullevaal Stadion, gli Azzurri di Luciano Spalletti sfideranno la Norvegia capolista del gruppo I. Una gara da subito cruciale per indirizzare il cammino verso la rassegna iridata e che il CT carica con il peso delle grandi occasioni.

“C’è tensione, ma anche attrazione – ha detto Spalletti – Stiamo per giocare qualcosa di unico. È il tipo di partita che dà senso al lavoro di mesi. Anche chi non partirà titolare sarà protagonista, perché in gare così si decide tutto anche nel finale. Siamo 21, scenderanno in campo in 16: tutti sono coinvolti e nessuno è fuori dal progetto”.

In difesa, Spalletti ha già fatto le sue scelte, ma ha voluto sottolineare il rendimento di Rugani, possibile sorpresa: “L’ho trovato attento, motivato, felicissimo di tornare in Nazionale. Farioli me ne aveva parlato bene e lo ha confermato: è pronto”. E sui centrocampisti: “Servirà qualità per tenere il possesso e comandare il gioco. Gente come Tonali e Frattesi può fare la differenza in questo senso. Abbiamo estro e conoscenze per proporre un calcio efficace”.

Il nodo Acerbi e la sfida alla Norvegia: le parole di Spalletti

Non poteva mancare un passaggio sul caso Acerbi, escluso dal gruppo azzurro dopo le polemiche delle scorse settimane. “Un giorno mi spiegherà dove pensa che io gli abbia mancato di rispetto – ha detto il CT – Gli dirò anche cosa penso io, per rispetto di ciò che ha fatto lui e di ciò che ha rappresentato per la Nazionale”.

Spalletti ha commentato anche il “like” messo da Roberto Mancini a un tweet polemico sul caso Acerbi: “Qualcuno gli avrà rubato il telefono. Ormai i dispositivi vengono hackerati, non potrei pensare altrimenti…”.

Chiusura sulla Norvegia: “È la gara più importante, quella che può portarci al Mondiale. Vogliamo giocarla con tutte le qualità che abbiamo. Sappiamo cosa serve e siamo pronti a dimostrarlo”.