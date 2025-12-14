Juventus, Spalletti: “Vittoria più importante da quando sono qui”

L’intervista di Luciano Spalletti dopo Bologna-Juventus, valida per la quindicesima giornata di Serie A.

La sfida del Dall’Ara tra Bologna e Juventus termina 0-1 per la formazione di Luciano Spalletti.

Decisivo il colpo di testa di Cabal su assist di Yildiz, che manda la Juve al quinto posto in classifica con 26 punti.

Al termine dei 90 minuti, Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

L’allenatore bianconero ha esordito così: “Vittoria più importante da quando sono alla Juve? Sicuramente sì, perché poi incontravamo una squadra con una forza ben definita. Ha valore ed entusiasmo, è costruita bene e anche in 10 ci hanno creato situazioni difficili. Hanno una mentalità spiccata. Stasera va detto ‘bravi’ ai miei giocatori”.

Le dichiarazioni di Spalletti dopo Bologna-Juventus

E ancora su Cabal, decisivo con la sua rete per la vittoria: “Delle cose fatte bene le avevo viste durante gli allenamenti. Li avevo trovati energici e reattivi negli allenamenti, c’era bisogno di una prestazione che gli desse tranquillità. Stasera la Juventus è stata dentro la partita. Cabal è un’intuizione e ogni tanto deve imparare a correggere la sua emozione, è uno emotivo. È un cavallo, perché ha gamba e forza. È talentuoso quello che fa i colpi di tacco, ma anche quello che fa i 100 metri a tutto fuoco. È fisico, forte di testa e no subisce l’1 vs 1, ma nelle partite giocate finora è stato un po’ sporco per il valore che ha. Gli ho rotto un po’ le scatole“.

Infine, su Openda: “È un calciatore differente da David, che è uno che lega il gioco. Ogni tanto mi sembra più una seconds punta che una punta. Openda è più potente e ha più forza, che probabilmente contro squadre come il Bologna si trova più a suo agio perché ha i 60 metri di strappo. È stato avvantaggiato anche un po’ dal modo di giocare del Bologna”.