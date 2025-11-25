Luciano Spalletti (imago)

Le parole dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti al termine del match di Champions League contro il Bodø/Glimt

È terminata poco fa la sfida tra Bodø/Glimt e Juventus, match valido per la quinta giornata della League Phase di Champions League.

La squadra bianconera aveva totalizzato fino a qui 3 punti nelle prime 4 partite pareggiando contro Borussia Dortmund, Villareal e Sporting Lisbona. L’unica sconfitta risale al 22 ottobre al Bernabéu contro il Real Madrid.

Situazione simile per la squadra norvegese che è riuscita a totalizzare 2 punti pareggiando contro Slavia Praga e Tottenham e perdendo nelle ultime due giornate contro Galatasaray e Monaco.

Ecco quali sono state le parole dell’allenatore della Juventus al termine del match.

Juventus, le parole di Luciano Spalletti

L’allenatore della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bodo-Glimt: “Il miglior momento di oggi andando dentro gli spogliatoi sarà quando ci renderemo conto che tutto quello che riusciremo a fare stasera non dipende dalla situazione ma solo da noi. Quando uno riesce a realizzare questo è il migliore allenamento fisico e mentale“.

Spalletti ha concluso così il suo intervento: “Ci saranno pressioni e responsabilità ma c’è anche modo di far vedere che giocatore sei. Dobbiamo fare un calcio più qualitativo. Ci sono dei calciatori che hanno la qualità di saltare l’uomo come Yildiz, Conceicao ed Edon. Però non si possono sempre mettere tutti insieme in campo. Tutte le occasioni sono giuste per tirarci fuori dalla mediocrità“.