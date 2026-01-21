Juventus, Spalletti: “Serve migliorare sulla pressione degli avversari. David? Deve essere più feroce”

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, nel post partita della gara di Champions League contro il Benfica di Mourinho

Spalletti contro Mourinho ma soprattuto Juventus contro Benfica. Questa la gara andata in scena nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino nella serata di mercoledì 21 gennaio.

Match che ha concluso per le due formazioni la penultima giornata di questa fase della competizione, che ha iniziato a dare i primi verdetti.

Di questo e di tanto altro ha parlato Luciano Spalletti nel post partita, dopo la vittoria della sua Juventus per 2-0.

“Sono sereno, a volte ho timore di non farcela nemmeno quando ce l’ho fatta. È chiaro che si vivono le emozioni della partita, poi ci viene addosso di tutto se non ci portiamo a casa risultati come questi“, ha iniziato l’allenatore.

Juventus, le parole di Spalletti dopo il Benfica

L’allenatore ha poi aggiunto: “C’era della tensione, abbiamo fatto una buona partita. Ci aspettavamo di fare nuovamente l’80% di fase di possesso, ma non ci siamo riusciti: siamo partiti bene, poi loro ci hanno scavato dei vuoti sulla trequarti costringendoci a recuperi affannosi. Però mi è sembrata, a parte due palloni persi in modo banale, una partita buona. Abbiamo avuto occasioni da gol nitide con McKennie, David e Miretti”.

Sulla partita: “Mi aspetto che poi ci sia quella velocità nel prevedere quando gli avversari ti pressano. Fa parte del calcio. Bisogna lavorare su questo aspetto. Abbiamo perso qualche pallone sulle uscite che hanno permesso al Benfica di riaggredirci, potevamo fare meglio quel tipo di cosa”.

Pensare già al Napoli? “Un po’ ma finiamo di goderci questa gara che ha portato un grande obiettivo. Primo traguardo? Infatti, erano diversi anni che non si faceva risultato contro il Benfica. Sono sempre tutte pressioni ma fortunatamente i calciatori hanno fatto bene”.

Per concludere con: “David? Sono soddisfatto, perché sa giocare a calcio. Non ha quella cattiveria e quella ferocia di dire ‘questa la prendo io’. Per lui sono tutte uguali, ha questo aspetto da bravo ragazzo. Per essere un po’ più determinato deve essere più aggressivo”.