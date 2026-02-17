Le parole dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti al termine della gara d’andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray

Nell’assordente e splendida cornice dello stadio Ali Sami Yen RAMS Park di Instanbul è andata in scena la gara d’andata del playoff di Champions League tra Galatasaray e Juventus.

Sconfitta pesante per i bianconeri (5-2) nel primo atto del doppio confronto che determinerà la squadra che raggiungerà le altre formazioni qualificate agli ottavi di finale della competizione.

Partita i cui gol fuori casa, ovvero quelli segnati dalla Juventus, non varranno più doppio in caso di pareggio nel doppio confronto viste le novità nelle regoli. Ma comunque decisive nel risultato finale.

Del match e di tanto altro ha parlato Luciano Spalletti nella conferenza post Galatasaray: di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Juventus, le parole di Spalletti post Galatasaray

L’allenatore ha iniziato parlando della gara: “Abbiamo finito male il primo tempo e abbiamo cercato di rimettere ordine nel secondo tempo. Siamo calati sotto il punto di vista della personalità e del carattere. Stasera abbiamo fatto tre passi indietro, non uno“.

Per continuare su alcuni singoli: “Cambiaso ha rischiato a fine primo tempo il secondo giallo. Se si ha un ammonito in queste gare bisogna saperlo gestire ma abbiamo comunque pagato dazio con Cabal. Questa doppia ammonizione ci ha creato delle difficoltà e poi ci abbiamo messo del nostro con troppi errori, anche in impostazione. Bremer? Da valutare, può essere che abbia dei problemi“.

E ancora sulla gara

Spalletti ha poi aggiunto sul match: “Io ho questa convinzione che noi possiamo allegerire la difficoltà della fase difensiva se riusciamo a giocare a calcio. Non abbiamo giocatori che fanno bene in ripartenza o con grande solidità difensiva. Se andiamo sotto livello siamo a rischio, sempre“.

Per concludere con: “Noi vogliamo sempre giocare in situazioni normali. Quando il pericolo è estremo il pallone si butta via, non è vera questa cosa che bisogna sempre giocare. Poi quando succedono queste cose estreme, ripeto, non è mai facile. Bisogna prendersi delle responsabilità. A livello individuale e di presa di conoscienza di alcune situazioni non siamo ancora al top e stasera l’abbiamo peggiorata. L’espulsione ha una forza nella difficoltà della partita ma si lavora, siamo qui per questo. Dobbiamo rendere conto a una società e un popolo“.