Spalletti: “L’Italia andrà al Mondiale. Acerbi? Non è andata come racconta. Su Napoli…”

Dall’ultima esperienza con l’Italia agli obiettivi futuri: le parole di Luciano Spalletti a Il Festival dello Sport di Trento

Durante Il Festival dello Sport di Trento, sono intervenuti diversi ospiti importanti del mondo del calcio, da Roberto Mancini a Patrick Vieira, fino a Zlatan Ibrahimovic.

Tra i protagonisti anche l’ex commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, che ha cominciato partendo proprio dall’addio alla Nazionale: “Avrei preferito non fare la brutta figura con la Nazionale. In Nazionale ho commesso l’errore di trasferire troppo questo mio sentimento e amore per il calcio. Lì forse ho sbagliato, perché li ho un po’ intasato dal punto di vista delle cose richieste. Ai calciatori serve essere leggeri, perché le pressioni sono tante. Arrivare alla partita e sentire musica nello spogliatoio…“.

Poi Spalletti ha proseguito: “Noi dobbiamo sempre domandarci con quali orecchie ascoltano le cose. Io devo sapere come arriverà e come loro percepiamo questo mio messaggio. Questa è una domanda che l’allenatore deve sempre farsi e io me la sono sempre fatta. Probabilmente ho sbagliato in queste dosi di cose da dire“.

L’ex CT ha parlato così del caso Acerbi: “Sono sempre di più quelli che trovano delle scusanti o delle motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi delle responsabilità importanti. Sono sempre meno quelli che ci mettono la faccia. C’è una pre-convocazione, tu aderisci e il giorno prima della convocazione ti telefono: ‘Avevi ragione tu, perché devi sempre considerare il campo’. E il campo ha detto che lui era uno dei più forti. Gli ho detto questo: ‘Il campo ha detto che tu sei ancora un leader e avevo pensato di comprarti’. Lui mi ha risposto, dopo averlo chiamato più volte. Mi ha detto ‘Sei lei dice così, mi fa piacere e vengo’, sono passati 3/4 giorni, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto ‘Io non vengo più’. Lo svolgimento della cosa è andata diversamente da quello che racconta“.

Le parole di Spalletti

L’allenatore è tornato ancora sull’ultima esperienza in azzurro: “La Nazionale per me era come essere in paradiso. Quando succede qualcosa di non corretto, io non lo dimentico in poco tempo. Quanto mi ha fatto male? Io sono generoso, ma mi fido anche di me stesso. Nessuno mi ha mai regalato niente, non ho mai avuto un procuratore. Se tu mi fai allenare, io sono a posto. Io non ho bisogno di altro. Nell’Italia non mi mancava niente. Secondo me ci sono 20 calciatori con cui costruire una squadra competitiva. Donnarumma e Di Lorenzo sono dei top. Bastoni è un grande calciatore. Barella ha geometrie e ti può anche giocare davanti alla difesa“.

Su Pio Esposito, in gol contro l’Estonia, ha commentato: “Ti dà la convinzione che poi avremo un padrone dentro l’area di rigore“. Sulle qualificazioni ai Mondiali, Spalletti non ha dubbi: “L’Italia ci va ai Mondiali. Sicuri che ci va. I calciatori sono forti e Gattuso ha trovato subito la quadra facendo giocare 2 punte. Con l’Israele l’ha vinta lui così“.

Le dichiarazioni di Spalletti su Icardi e Totti

Parlando dell’esperienza all’Inter, l’ex allenatore nerazzurro ha commentato la vicenda con Mauro Icardi: “Lui è un bravissimo ragazzo e un grande professionista. Dentro l’area di rigore, è uno dei più forti giocatori che ho avuto. Fuori ha qualche limite: a metà campo non ha la fisicità di Pio. Il problema era quello che lo circondava“.

A seguire, anche qualche battuta su Francesco Totti, avuto ai tempi della Roma. “Ho sempre avuto un buonissimo rapporto, il problema era il contorno. Come calciatore è incredibile, gli ho visto fare delle cose in allenamento… Quando sono arrivato alla Roma dall’Udinese, alcuni gruppi della Curva sud di Roma lanciavano dei volantini ‘Non ti vogliamo’. In quel momento lì volevano Zeman“.

“Mettersi contro il re di Roma? – ha continuato Spalletti – Non è facile, poi vai a casa te (ride, ndr). Non la senti solo il fine settimana, la pressione della partita. Il minimo era ‘mister te devi sveglià’. Io ho sempre avuto un buon rapporto…”

“De Laurentiis ha preso il sopravvento. Non ha mai parlato di rinnovi”

A seguire, poi, anche forti dichiarazioni su De Laurentiis e l’esperienza a Napoli. “È diventato difficile, De Laurentiis aveva preso il sopravvento. Non mi ha mai parlato di un rinnovo di contratto o di un qualsiasi regalo per far vedere che mi voleva bene. Disse a una giornalista che il campionato con quel Napoli l’avrebbe vinto anche lei. Aveva la prelazione e quindi pensava… Ma io non rimango a questa condizioni, a costo di non allenare“.

“L’anno successivo ha creduto di poter gestire la situazione da solo, ed è andata come è andata. Ed è stato costretto ad andare a prendere un altro allenatore forte, con una personalità forte per una città bellissima che chiede tanto“.