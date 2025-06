La SPAL non parteciperà alla prossima Serie C: il comunicato

La SPAL non disputerà il prossimo campionato di Serie C: il club di Ferrara ha annunciato che non parteciperà tramite una nota ufficiale

“Un epilogo doloroso“: comincia così la nota ufficiale della SPAL, che annuncia la mancata partecipazione alla prossima Serie C.

Il club biancazzurro saluta così il professionismo dopo 12 stagioni, a causa di una situazione molto complicata, terminata nel modo peggiore.

Già nei giorni scorsi la SPAL aveva presentato una domanda di iscrizione che probabilmente presentava alcune criticità, poi è arrivato il comunicato dallo stesso club a confermare che non prenderà parte al prossimo campionato di C.

Anche il sindaco di Ferrara e l’ormai ex capitano biancazzurro Mirco Antenucci avevano espresso grande rammarico per la situazione della squadra.

Il comunicato della SPAL

Di seguito la nota ufficiale della SPAL: “Con grande rammarico, la proprietà della SPAL comunica ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025–2026. Si tratta di un epilogo doloroso maturato dopo numerosi tentativi di individuare soluzioni concrete che potessero garantire la continuità del progetto sportivo e societario. Purtroppo, le condizioni attuali non lo rendono possibile“.

La nota si conclude così: “Negli ultimi quattro anni, la proprietà ha compiuto significativi sforzi economici, investendo 50 milioni di euro in liquidità reale (12 milioni solo nell’ultima stagione) nel tentativo di rilanciare la SPAL, con l’obiettivo di restituire alla città di Ferrara una squadra all’altezza della sua storia e della sua passione. Tuttavia, nonostante l’impegno totale e il coinvolgimento dei soci, i risultati sportivi ottenuti non hanno soddisfatto le aspettative né sono stati proporzionati al livello degli investimenti effettuati“.

Le parole del presidente della Lega Pro Marani

Anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha commentato la mancata iscrizione della SPAL alla Serie C ai microfoni di Sky Sport: “Ovviamente dispiace molto, anzi moltissimo. Dispiace anche tantissimo per le famiglie che lavorano in quei club“.

Ha poi concluso “Il pensiero va loro perché credo che sono ora davvero difficili. È un momento davvero complicato per il calcio italiano. C’è un problema che tiene uniti un po’ tutti che è il tema della sostenibilità“.