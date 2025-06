Le formazioni ufficiali di Spagna U21-Italia U21, partita decisiva per il primo posto nel girone A.

Dopo le vittorie contro la Romania e la Slovacchia, l’Italia scende in campo contro la Spagna per la terza partita della fase a gironi di questo Europeo Under 21.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 di martedì 17 giugno a Trnava.

Gli Azzurrini e gli spagnoli si trovano a pari punti nella classifica del girone A viste le vittorie in entrambi i match precedenti.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali per la sfida tra Spagna U21 e Italia U21.

Spagna U21- Italia U21, le formazioni ufficiali

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Cunat; Pubill, Marin, Herzog, Garcia; Jauregizar, Marin; Moro, Moleiro, Rodriguez; Fernandez Jean.

A disposizione: Bueno, Fraga, Guerra, Iturbe, Joseph, Lopez, Mosquera, Sanchez Juanlu, Torre, Turrientes. Commissario tecnico: Santi Denia

ITALIA U21 (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, Coppola, Ghilardi, Turicchia; Bianco, Guarino, Doumbia; Fazzini, Pisilli; Ambrosino.

A disposizione: Baldanzi, Casadei, Deplanches, Fabbian, Gnonto, Koleosho, Ndour, Pirola, Prati, Ruggeri, Sassi, Zanotti. Commissario tecnico: Carmine Nunziata

Spagna U21- Italia U21, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra Spagna U21 e Italia U21, in programma martedì 17 giugno alle 21:00, sarà visibile in tv su Rai 2.

Sarà possibile seguire anche il match in streaming su Rai Play disponibile su pc, tablet e cellulari.