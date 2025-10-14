Spagna, numero 10 affidato a un difensore: sarà Laporte a vestire la diez
La Spagna, complici i numerosi infortuni, ha deciso di affidare la maglia numero 10 al difensore Laporte per la gara contro la Bulgaria
La Spagna ha deciso di cambiare il proprietario della maglia numero 10 della propria nazionale.
Non saranno infatti Dani Olmo (che l’ha indossata all’ultima Europeo), Yamal, Ferran Torres o Nico Williams a vestire la diez, bensì Aymeric Laporte.
Un fatto molto curioso considerando che il giocatore, che è tornato a giocare ne LaLiga dopo il trasferimento dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo all’Athletic Club in estate, è un difensore centrale.
Il motivo? I numerosi infortuni che hanno colpito diversi giocatori della Roja, che hanno costretto il c.t. Luis de la Fuente a prendere questa decisione.
Spagna, il numero 10 finisce a Laporte
Avrà quindi un nuovo volto la maglia numero 10 della nazionale spagnola. Federazione che ha presentato martedì 14 ottobre la lista dei convocati per la gara contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio del 2026.
Distinta in cui compare, per l’appunto, Aymeric Laporte con la diez. Ma non è la sola particolarità visto che anche la casacca numero 2, solitamente vestita da Daniel Carvajal, è andata all’attaccante del Rayo Vallecano Jorge De Frutos.