Nazionale spagnola femminile, Bonmatí ricoverata per una meningite virale

Aitana Bonmatí è stata ricoverata in ospedale nella notte per una meningite virale: la centrocampista salterà l’Europeo.

Dopo giorni di febbre alta Aitana Bonmatí è stata ricoverata in ospedale nella notte per una meningite virale. Lo staff della Federazione spagnola aveva invitato la centrocampista a sottoporsi a esami più accurati nelle ultime ore.

Non ci sono tempistiche certe per il suo rientro in campo con l’Europeo femminile ormai alle porte. La competizione inizierà infatti il prossimo 2 luglio.

Le spagnole che scenderanno in campo il giorno successivo, giovedì 3 luglio, contro il Portogallo alle ore 21:00, dovranno quindi fare a meno della vincitrice degli ultimi due palloni d’oro.

Negli scorsi giorni le giocatrici della Roja sono state spesso a contatto con Aitana Bonmatí per questo bisognerà fare maggiori accertamenti per verificare che non ci sia stato nessun contagio.