Juric, allenatore Southampton (IMAGO)

Dopo la retrocessione aritmetica in Championship, Juric e il Southampton si dividono

Una stagione da dimenticare per il Southampton, che alla 31ª giornata di Premier League è già retrocesso in Championship.

Solo 10 punti per i Saints, che rischiano di segnare il record in negativo nella storia del campionato inglese.

Un rendimento pessimo, che neanche Ivan Juric – in seguito all’avventura alla Roma – è riuscito a migliorare. E proprio per questo, dopo 12 sconfitte in 14 partite, l’allenatore ha deciso di lasciare il club.

È arrivata dunque la separazione consensuale tra le parti dopo la fatale e decisiva sconfitta contro il Tottenham, sia per l’aritmetica retrocessione che per il suo futuro.

Il comunicato del Southampton

“Possiamo confermare che oggi abbiamo raggiunto un accordo con il nostro allenatore della prima squadra maschile, Ivan Jurić, per porre fine al suo periodo nel club. Ivan è arrivato al Southampton in un momento difficile e gli è stato affidato il compito di provare a migliorare una squadra in una situazione complicata. Sfortunatamente, non abbiamo visto le prestazioni progredire come speravamo, ma vorremmo ringraziare Ivan e il suo staff per la loro onestà e il duro lavoro mentre hanno combattuto contro ogni previsione per cercare di tenerci in alto. Con la retrocessione in Championship ora confermata, crediamo sia importante dare ai tifosi, ai giocatori e allo staff un po’ di chiarezza sul futuro mentre ci dirigiamo verso un’estate molto importante.

Il processo di ricerca di un nuovo allenatore che ci guidi mentre cerchiamo di assicurarci un ritorno immediato in Premier League è ora iniziato ed è guidato dal Group Technical Director Johannes Spors. Nel frattempo, Simon Rusk ha accettato di assumere la guida della squadra come allenatore ad interim per le restanti sette partite di questa stagione e sarà assistito da Adam Lallana. Restiamo incredibilmente grati per il continuo supporto dei nostri tifosi. La loro continua dedizione e passione, nonostante quella che è stata una stagione molto dura, è notevole e apprezzata da tutti nel club. Nonostante le sfide che la retrocessione porterà, il nostro obiettivo è quello di ripristinare un senso di orgoglio per loro nella loro squadra e nel loro club ancora una volta”.