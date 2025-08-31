Milan, si continua a lavorare per Rabiot. Proposto Soumaré: la situazione
Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan
Il Milan continua a lavorare per provare a prendere Adrien Rabiot, centrocampista francese del Marsiglia.
Ai rossoneri, nel frattempo, è stato proposto Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Leicester.
Quest’ultimo – che ha giocato quattro gare di Championship in questa stagione con le maglie della Foxes – è cresciuto nel settore giovanile del PSG.
Soumaré ha indossato anche la maglia del Siviglia in 34 occasioni e quella del Lille in 112.