Soulé incanta la Roma: gol dopo 22 secondi contro l’Empoli

Matias Soulè e la Roma gioiscono dopo appena 22 secondi: Roma già in vantaggio

Matias Soulé non fa rimpiangere Paulo Dybala, non convocato contro l’Empoli di D’Aversa. Come? Neanche il tempo per i tifosi di giallorossi di finire l’inno dopo il fischio d’inizio che la Roma è già avanti 1-0.

Uscita sbagliata dell’Empoli, Salah Eddine si invola sulla sinistra e mette in mezzo un cross arretrato. L’argentino controlla e lascia partire un sinistro letale sul primo palo che sorprende Silvestri e tutto l’Empoli.

Pronti, partenza… e i giallorossi stanno già esultando. Ancora una volta la scelta di Ranieri si rivela azzeccata. Matias Soulé si prende sulla spalle la Roma e mette fin da subito la partita in discesa.

