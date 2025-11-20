Mondiali, oggi alle 13:00 il sorteggio dell’Italia

Il sorteggio dell’Italia per i playoff in vista dei Mondiali del 2026 sarà oggi, giovedì 10 novembre, alle ore 13:00

Il giorno del sorteggio è arrivato e l’Italia potrà finalmente scoprire la prima avversaria per i playoff di marzo, validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Non solo, perché saranno anche note le due squadre che gli azzurri potrebbero potenzialmente affrontare in caso di vittoria nel primo match.

Il sorteggio inizierà alle 13:00. Ricordiamo che nella prima partita la squadra di Gattuso potrebbe affrontare una tra Macedonia del Nord, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Le possibili avversarie nella finale sono invece Galles, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia (seconda fascia) e Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (terza fascia). Sarà Marco Materazzi a effettuare il sorteggio per i playoff delle nazionali europee, Italia compresa.