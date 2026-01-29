Europa League, sorteggio playoff: quando sarà e come funziona

Pallone dell’Europa League (IMAGO)

Le date e il funzionamento del sorteggio dei playoff di Europa League

Terminata la League Phase di Europa League, è ora di pensare ai sorteggi in vista dei playoff.

Come da regolamento, le squadre classificate nelle prime 8 posizioni della classifica accederanno di dritto agli ottavi di finale.

Le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

I sorteggi sono in programma venerdì 30 gennaio alle ore 13 e determineranno proprio gli accoppiamenti dei playoff.

Ecco dunque come funziona il sorteggio.

Europa League, ecco come funziona il sorteggio dei playoff

Le squadre classificate dalla 1ª all’8ª posizione accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre invece classificate dalla 9ª alla 24ª posizione dovranno affrontare i playoff.

Come funziona il sorteggio? Le squadre dalla 9ª alla 16ª posizione affronteranno i playoff da teste di serie mentre le squadre classificate dalla 17ª alla 24ª posizione verranno considerate non teste di serie. Ogni squadra potrà pescare 2 squadre. Per esempio, le squadre in 9ª e 10ª posizione potranno pescare le squadre posizionate in 23ª e in 24ª posizione, le squadre in 11ª e 12ª posizione potranno pescare le squadre classificate in 22ª e 21ª posizione. Il vantaggio delle squadre considerate teste di serie sarà quello di giocare la gara di ritorno in casa.

Trofeo Europa League (IMAGO)

Europa League, le date dei playoff

I playoff per aggiudicarsi un posto agli ottavi di finale saranno il 19 febbraio 2026, la gara di andata, e il 26 febbraio 2026, il ritorno.

Vedremo dunque quali saranno gli accoppiamenti che usciranno dai playoff.