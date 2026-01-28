Champions League, sorteggio playoff: quando sarà e come funziona

Pallone della Champions League (IMAGO)

Ecco quando sarà e come funziona il sorteggio dei playoff di Champions League

Dopo le otto giornate di League Phase e determinate le posizioni nella classifica generale, venerdì 30 gennaio ci sarà il sorteggio per i playoff di Champions League.

Da regolamento, le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre che si sono classificate dalla 9ª alla 24ª posizione, invece, giocheranno i playoff per aggiudicarsi il passaggio del turno.

Di seguito il funzionamento del sorteggio.

Champions League, ecco come funziona il sorteggio dei playoff

Come ribadito precedentemente, le squadre che si sono aggiudicate un posto tra la 9ª alla 24ª posizione disputeranno i playoff per il passaggio agli ottavi di finale. Ma come funzionano?

Le squadre che terminano la League Phase tra la 9ª e la 16ª posizione verranno considerate teste di serie e andranno ad affrontare le squadre classificate dalla 17ª alla 24ª posizione. Il vantaggio delle “teste di serie” sarà quello di giocare la partita di ritorno in casa. Ogni squadra potrà pescare 2 squadre. Per esempio, le squadre in 9ª e 10ª posizione potranno pescare le squadre posizionate in 23ª e in 24ª posizione, le squadre in 11ª e 12ª potranno pescare la 22ª e 21ª e così via.

La Coppa della UEFA Champions League (IMAGO)

Champions League, le date dei playoff

In attesa dei sorteggi, i playoff per aggiudicarsi un posto agli ottavi di finale saranno il 17-18 febbraio 2026 la gara di andata e il 24-25 febbraio 2026 il ritorno.