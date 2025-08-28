Champions League 2025/2026, dove vedere il sorteggio

La Champions League 2025/2026 riparte dopo i turni di qualificazione: dove vedere in tv e streaming il sorteggio delle sfide del girone unico

Una nuova edizione della Champions League è pronta a partire. I turni di qualificazione si sono conclusi, dunque si attende solo il sorteggio per l’edizione 2025/2026, che definirà le sfide del girone unico.

Il nuovo format, introdotto nella scorsa stagione, vedrà ancora le 36 squadre affrontarsi in un vero e proprio campionato con otto gare, e in base al piazzamento si accederà o meno alla fase successiva, oppure ai playoff.

L’Inter è l’unica squadra italiana in prima fascia, mentre Juventus e Atalanta si trovano nella seconda, infine il Napoli in terza: ogni club sfiderà due squadre per fascia.

Il sorteggio della è in programma per le 18:00 di oggi, 28 agosto, e si svolgerà a Montecarlo.

Dove vedere il sorteggio di Champions League in tv e streaming

Il sorteggio di Champions League sarà visibile in tv su Sky Sport 24 a partire dalle 17:45, oppure in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, NOW, Prime Video e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre che sul sito e sull’app ufficiali della UEFA.

Le date delle partite

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

16–18 settembre 2025 2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

30 settembre–1 ottobre 2025 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

21/22 ottobre 2025 4^ giornata: 4/5 novembre 2025

4/5 novembre 2025 5^ giornata: 25/26 novembre 2025

25/26 novembre 2025 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

9/10 dicembre 2025 7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

20/21 gennaio 2026 8^ giornata: 28 gennaio 2026

28 gennaio 2026 Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

17/18 e 24/25 febbraio 2026 Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

10/11 e 17/18 marzo 2026 Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

7/8 e 14/15 aprile 2026 Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

28/29 aprile e 5/6 maggio 2026 FINALE: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)