Parma, le immagini dell’arrivo di Sørensen in città | VIDEO

Gianluca Di Marzio 12 Agosto 2025
L’arrivo di Sørensen in città

Oliver Sørensen è arrivato in città: il centrocampista si trasferisce al Parma dal Midtjylland, contratto di cinque anni con i gialloblù

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma è tutto pronto per Oliver Sørensen, che diventerà presto un nuovo giocatore del Parma.

Il centrocampista danese è arrivato in città: per lui un contratto di cinque anni con il club gialloblù.

Sørensen si trasferisce dal Midtjylland al termine di un’operazione da 8-9 milioni, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.

Di seguito il video dell’arrivo del giocatore.

Parma, il video dell’arrivo di Sørensen

 