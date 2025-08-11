Parma, le immagini dell’arrivo di Sørensen in città | VIDEO
Oliver Sørensen è arrivato in città: il centrocampista si trasferisce al Parma dal Midtjylland, contratto di cinque anni con i gialloblù
Manca solo l’annuncio ufficiale, ma è tutto pronto per Oliver Sørensen, che diventerà presto un nuovo giocatore del Parma.
Il centrocampista danese è arrivato in città: per lui un contratto di cinque anni con il club gialloblù.
Sørensen si trasferisce dal Midtjylland al termine di un’operazione da 8-9 milioni, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.
Di seguito il video dell’arrivo del giocatore.
Parma, il video dell’arrivo di Sørensen
.@1913parmacalcio, le immagini dell’arrivo di Oliver Sørensen in città pic.twitter.com/gafMFdSorF
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2025