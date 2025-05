Tottenham, Son: “È l’ultimo sforzo, un’occasione per cambiare la stagione e la storia”

Le considerazioni di Heung-min Son, capitano e leader del Tottenham, alla vigilia della finale di Europa League contro il Manchester United

Quella del San Mamés di Bilbao sarà una delle partite più importanti di Son nella sua esperienza al Tottenham, che giocherà un’altra finale europea dopo quella di Champions nel 2018/19. In quell’occasione, gli Spurs persero 0-2 contro il Liverpool di Jürgen Klopp: a segno Salah su rigore e Origi.

Gli Spurs sono a caccia di un trofeo che manca dal 1984, quando vinsero la seconda Europa League della loro storia contro l’Anderlecht. Alla vigilia della finale contro il Man United, il capitano del Tottenham Heung-min Son ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Il calciatore ex Bayer Leverkusen ha dichiarato: “È un momento molto emozionante. Ovviamente credo che raggiungere la finale sia un grande passo in avanti, ma il lavoro non è ancora finito. Siamo emozionati e felici, ma è l’ultimo sforzo e dobbiamo farcela. Potremmo sicuramente cambiare tutta la stagione“.

Sul campionato e la possibilità di vincere un trofeo: “In Premier non siamo abbastanza bravi rispetto a dove siamo, ma quello che desideriamo sono i trofei. C’è una grande occasione per cambiare la stagione e anche la storia. Siamo emozionati ed è quello che desideriamo“.