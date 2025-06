Inter, Sommer: “Grande motivazione, daremo il massimo per vincere il titolo”

Le parole del portiere dell’Inter Sommer sulla partecipazione dei nerazzurri al prossimo Mondiale per Club.

L’Inter è pronta per iniziare il suo percorso al Mondiale per Club. A raccontarlo è uno dei protagonisti della stagione nerazzurra, Yann Sommer: “Penso che sia una grande motivazione. È un nuovo torneo per tutti noi. Ma ora siamo felici di essere qui, per cominciare”

Il calciatore svizzero ha proseguito dichiarando: “Abbiamo avuto una settimana libera quindi siamo abbastanza freschi, poi inizieremo e daremo il massimo per vincere il titolo per il nostro club”.

Inter che sarà impegnata mercoledì 18 giugno nella sfida contro il Monterray, formazione messicana.

Dopodiché, sabato 21 luglio ci sarà la sfida contro gli Urawa Reds, squadra giapponese. Per concludere poi la fase a gironi giovedì 26 giugno contro il River Plate.