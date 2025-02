Infortunio in allenamento per Sommer: le ultime

Brutte notizie per l’Inter, che perde Yann Sommer a causa di un infortunio.

Il portiere svizzero si è fatto male in allenamento e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la frattura del pollice della mano destra.

Questo stop lo terrà lontano dal campo per un mese circa. L’obiettivo è quello di riaverlo per la partita contro l’Atalanta del 16 marzo, l’ultima prima della sosta per le nazionali.

Se dovesse rientrare per quella data, sarebbero tre le partite di campionato che salterebbe, a cui vanno aggiunte quella alla Lazio dei quarti di Coppa Italia e la doppia sfida degli ottavi di Champions League, contro una tra Feyenoord e PSV.

Il comunicato dell’Inter

A comunicare l’entità dell’infortunio è stata proprio la società nerazzurra con un comunicato ufficiale: “Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali.

Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”.

La stagione di Sommer

Il classe ’88 è rimasto anche in questa stagione il titolare indiscusso della squadra di Simone Inzaghi, che lo aspetta per le partite decisive della stagione. Sin qui aveva giocato tutte le 25 partite di campionato e tutte le 8 del girone di Champions, riposando solo in Coppa Italia.

In tutto sono stati ben 19 i clean sheet collezionati dallo svizzero. Ma ora arriva la chance di Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa, per cui l’Inter ha investito più di 13 milioni di euro. Starà a lui ora sfruttare l’occasione e non far rimpiangere il compagno.

