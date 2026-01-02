Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Manor Solomon

La Fiorentina ha ufficializzato il suo primo colpo del mercato invernale si tratta dell’israeliano Solomon

Manor Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola lo ha ufficializzato sui suoi canali ufficiali.

Si tratta del primo colpo di Fabio Paratici all’interno del club viola.

Il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur”.

La nota continua con: “Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol”.