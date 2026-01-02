Fiorentina, Solomon è arrivato in città | FOTO e VIDEO

Il primo acquisto del 2026 della Fiorentina è Manor Solomon: l’israeliano è arrivato in città. Le immagini e il video

Manor Solomon si prepara a diventare il primo acquisto della sessione. L’israeliano, arrivato a Firenze questa mattina, si prepara ad aggregarsi alla squadra di Vanoli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Esterno classe ’99 di proprietà del Tottenham, ha trascorso la prima parte di stagione in prestito al Villarreal, con cui ha segnato un gol e servito 4 assist in 11 presenze tra tutte le competizioni.

Nella sua carriera conta una stagione da 10 gol e 13 assist con la maglia del Leeds, nel 2024/25 in Premier League.

Dopo anni allo Shakhtar Donetsk, è passato in Inghilterra per 3 stagioni, prima dell’ultima esperienza in Spagna: ora l’Italia per la sua nuova avventura.