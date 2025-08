Fiorentina, iniziate le visite mediche di Sohm | FOTO e VIDEO

Simon Sohm si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina

Simon Sohm ha iniziato le visite mediche con la Fiorentina. Il centrocampista svizzero, reduce dall’esperienza vissuta con il Parma, si appresta a cambiare maglia.

Il classe 2001, come sottolineato, resterà in Serie A per vestire la divisa della squadra viola.

Proprio nella giornata di oggi, lunedì 4 agosto, Sohm svolgerà le visite mediche con il club toscano.

Il calciatore è reduce dalla stagione vissuta con il Parma in cui ha giocato 38 partite e ha messo a segno quattro reti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com