Cremonese, Sohm è la prima scelta a centrocampo. In difesa si insiste per Luperto
Simon Sohm è la prima scelta per la Cremonese a centrocampo, in difesa si insiste ancora per Luperto: la situazione del mercato
Simon Sohm è la prima scelta della Cremonese per rinforzare il centrocampo a disposizione di Davide Nicola, con il club lombardo che vorrebbe acquistarlo con la formula del prestito. La Fiorentina non ha ancora deciso se privarsi dello svizzero, arrivato in viola dal Parma.
In difesa, invece, si insiste per Luperto, nonostante la chiusura del ds Angelozzi prima di Cremonese-Cagliari, sfida dell’ultimo turno di Serie A. In caso di trasferimento, l’ex Napoli ed Empoli ritroverebbe Davide Nicola, con cui ha già lavorato nella scorsa stagione, proprio in maglia rossoblù.
Come raccontato negli ultimi giorni, per la difesa continua a piacere anche Marianucci, su cui c’è anche il Torino.